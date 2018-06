Eile said Kuressaare kultuurikeskuses sünnikirja noorimad vallakodanikud, kelle sünd on registreeritud ajavahemikus märtsi algusest mai lõpuni.



Kuressaare kultuurikeskuses toimunud vastuvõtule oli koos vanematega kutsutud 81 pisikest ilmakodanikku. Üks pidulistest oli pisike Johann Sõber, kes oli koos ema ja isaga kohale saabunud Orissaarest. “Johann on päris vana mees juba, kuu ja neli päeva,” naljatas isa Märt Sõber. Ema Annela Mägi sõnul on pisipoeg pigem vaikne kui häälekas laps. “Gaasid panevad teda küll nutma,” märkis ema.

Sellist võimalust, et Orissaarest Kuressaarde vastuvõtule mitte sõita, pere isegi ei kaalunud. “Teadsime kohe, et tuleme, sest meie pere jaoks on see vastuvõtt tähtis sündmus,” lausus isa Märt.

Kohaletulnuid tervitasid abivallavanem Kairit Lindmäe ja vallavanem Madis Kallas. Pisikese kontserdiga astusid üles muusikaõpetaja Pilvi Karu laululapsed. Lisaks sünnikirjale sai iga beebi vallalt kingituseks saunalina.