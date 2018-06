SAAREMAA KANDID: Kuidas tähistate jaanipäeva?

Laila Harjus

Võhma kultuuri- ja

spordiseltsi juhatuse liige

Võhma kogukond tähistab EV100 juubeliaasta kõige valgemat ja ilusamat aega mitme märkimisväärse üritusega. Jaanitule süütame 23. juunil kell 21 külamaja hoovis. Traditsiooniliselt on tule süütajaks Mustjala heakorrakonkursil tunnustuse väärinud majapidamise esindaja. Tänavu pälvis tunnustuse Olbri talu ja tule süütab Janar Auväärt.

Plaanis on üks lihtne küla jaanituli, kuhu ei ole kedagi esinema kutsutud, aga kõik, kes kohale tulevad, võivad esineda.

Samal päeval kell 19 avab Võhma külavanem Heldi Voksepp Võhma küla kivi. Küla kiviga väärtustame meie riigi sajandat juubeliaastat ja Võhma küla pikaealisust. Sellest saab ka koht, kus tulevikus tähistada väärikaid sündmusi. Kivi annetas kogukonnale Arri Harjus Sauna talust. Kivi teisaldamise, selle püstitamise, kiviümbruse haljastuse rajamise ning kivile plaadi kinnitamise eest on hea seisnud paljud kogukonna liikmed. Kivi püstitatakse Kodukandi toetusel ja omaosalusega toetab Saaremaa vald.

Teine suur ettevõtmine on projekt “100 ajaloolist hetke Saaremaal Võhma kogukonnas EV100 juubelil”, mille raames talletatakse droonifotodega kogukonna majapidamised, avalikud objektid ja vaatamisväärsused. Kõike seda linnulennult nähtavat ilu saab alates jaanipäevast nautida Võhma külamajas ülespandud näitusel, kus igast objektist on A3-mõõtmetes foto. Projekti elluviija on Margus Muld ja projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Täname kõiki kogukonna liikmeid ja toetajaid, kes on andnud ja andmas oma panust EV100 ja jaanipäeva tähistamiseks Võhma kogukonnas.

Mari Pihl

Kõrkvere seltsi esimees

Kõrkvere selts sai loodud 2012. aastal ja üks esimesi meie korraldatud üritusi oli jaanipäeva tähistamine. Tänavu peame Kõrkvere endise koolimaja tagusel heinamaal jaanikut juba seitsmendat korda, sel aastal reedel, 22. juunil algusega kell 21. Traditsioone järgides süütavad tule Jaani nime kandvad mehed.



Oleme igal aastal kutsunud ka mõne muusiku esinema, et lõkke ääres oleks mõnus muusikat kuulata ja tantsu lüüa. Tagasiside esinejate poolt on olnud positiivne, kõik kiidavad meie mõnusat seltskonda ja on nõus alati uuesti tulema! Seekord teeb meeleolumuusikat Aare Tomson, kes on korra meie jaanitulel rahvast juba tantsitanud.

Tornimäe rahvamajast tuleb meile esinema ka tantsurühm Kupar väikese üllatuskavaga. Eelmistel aastatel on toimunud köievedu, nii ka sel aastal.

Et jaanituleplatsil kõht tühjaks ei läheks, on seltsi tegusad naised hoolitsenud kõhutäie eest. Meie kokkade lihapirukad on juba nii kuulsad, et ilma pirukateta lihtsalt ükski pidu ei toimu. Samuti pakume kohvi ja kooki. Hõrgutiste müügist saadud tulu kasutab selts oma järgmiste ürituste rahastamiseks ja ka remondi tegemiseks seltsimajas.

Iga aastaga on suurenenud rahva huvi ja osavõtt meie jaanipäevast. Kole lugu on vaid see, et igal aastal oleme pidanud keelama lapsi, kes pulga otsas tulega ringi jooksevad. Seepärast palve lastevanematele: palun jälgige ja keelake oma lapsi, sest tulega ei mängita!

Olete kõik oodatud Kõrkvere jaanikule!