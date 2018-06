Saaremaa merispordiselts alustab purjetamiskoolitusega täiskasvanutele

Saaremaa merispordi selts (SMS) hakkab Kuressaare jahisadamas koolitama täiskasvanud purjetamishuvilisi ja esimene treening on kavandatud 21. juunile.



“Olid mõned huvilised, kes küsisid meie käest sellise võimaluse järele, ja sellest meil see mõte tuli,” rääkis SMS-i juhatuse liige Jaanis Prii.

“Loodame, et saame grupi kokku, aga minimaalne arv oleks neli huvilist ja siis hakkaks looma. Kuid liituda saab kindlasti ka hiljem. Vanuselist piirangut oskuste omandamisel ei ole ja ma arvan, et see on ikka peas kinni. Purjetamine on elukestev spordiala ja kõige vanem purjetamise olümpiavõitja on olnud peaaegu 70 aastat vana.”

Koolitus toimub läbi suve kolm korda nädalas kahe tunni kaupa. Koolituseks kasutatakse svertpaati RS Feva. Esialgselt pakutakse trennipäevadeks esmaspäeva, teisipäeva ja neljapäeva, aga osalejatega kokkuleppel ollakse valmis paindlikkuseks nii kuupäevade kui ka kellaaegade osas. Korrektuure toob sisse ka ilm. 21. juunil lepitakse kokku vähemalt eelolevad kümme treeningupäeva ja graafik pikeneb jooksvalt.