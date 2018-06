Vald tahab terviseparki lumekahureid

Saaremaa vald kavandab Kuressaare terviseparki lumekahurite paigaldamist, mis peaks oluliselt suurendama talviseid suusatamisvõimalusi.



Teisipäeval tutvusid terviseparki lumekahurite paigaldamise võimalustega Saaremaa valla sporditööspetsialist Marden Muuk, Kalev Kütt Saaremaa spordikoolist, sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke, lumekahurite ja muu vastava tehnika esindaja Soomest Peter Söderholm ja Jõulumäe tervisespordikeskuse juht Eido Tasalain, kellel on sel alal kõige rohkem kogemusi.

“Tervisepark on iseenesest kõige parem koht, sest taristu on olemas ja kool on kõrval,” rääkis Marden Muuk. “Vaatasime üle, kas on võimalik radasid teha ja kas meie plaan on praktiliselt üldse teostatav. Erinevaid hinnapakkumisi on ka varem küsitud, aga keegi ei ole reaalselt vaadanud, kas see koht on lumekahurite paigaldamiseks üldse sobiv.”

Muugi sõnul tuleb radasid kohati laiemaks teha, kuid puid selleks maha võtma ei peaks. Suurem töö oleks valguskaablite maa alla paigaldamine ja ka elektrivõimekust on vaja tõsta, sest masinad ja pumbad vajavad elektrit.

Samas sobib veekogumise kohana hästi kelgumäe juures olev väike tiik, mida tuleks veidi puhastada. Otse puurkaevust vett kahurisse võtta ei saakski, kuna sealt tuleb selleks liiga soe vesi ja tiik on siin ideaalne variant.

Nüüd on veel küsimus selles, kust ja kas vajalikud summad leitakse. Koos lumekahurite ja muu vajaliku tehnikaga saaks 200 000 euro eest 1,7–1,8 km pikkuse suusaraja. Minimaalne oleks 900 m pikkune ring ja selle maksumus oleks 40 000 eurot.

“Tänapäeva kahurid ei vaja enam kuue-seitsme kraadist miinustemperatuuri, vaid mõistlik tootmine hakkab miinus kolme pealt, mis oleks tehtav,” märkis Marden Muuk. “Kui suudaksime sinna teha vähemalt kilomeetrise ringi, siis küll neid suusatajaid ka tuleks. Parim näide on Narva, kus selline ring tehti ja suusatamise areng on seal päris hea hoo sisse saanud.”

Esialgu on plaanis teha üks testiaasta ja vaadata, kuidas see välja näeb ja kas üldse saadakse selle majandamisega hakkama. “Kas juba sel aastal, sõltub rahast,” lausus spordijuht. “Kui meil on talvel külm, aga lund ei ole ja sõita ei saa, siis pole ju jälle hästi. Ma arvan, et kõigile suusatajatele jäi eelmine talv pisut kripeldama, sest sõita sai vähe. Kui sel aastal teeme ära, siis saame poole kiiremini suusatamise hoo üles. Kui me täna räägime, et oleks vaja kahte kahurit, siis saaksime esialgu ühe laenuks, sest Terviserajad on väga huvitatud, et siia see võimekus tekiks.”