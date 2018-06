Superstaarisaate võitja laulja Uudo Sepp sattus eile kommunikatsioonihäire tõttu humoorikasse olukorda, kui saabus Kuressaarde tervituspeole nädal aega varem.



Koos Uudo ja tema perekonnaliikmetega olid eile kella 13-ks Kuressaare kultuurikeskusse kogunenud ainult meediaväljaannete esindajad Saaremaalt ja mandrilt. Delfi ja TV3 tulid tegema filmi Uudo Sepa saabumisest staarisaate võitjana kodusaarele ja said juubeldava rahvamassi filmimise asemel kaamerasse püüda vaid hämmeldunud nägudega kultuuritöötajaid.

“No mida te siin teete?” uuris Kultuurivara haldusjuht Mati Talvistu ja sai Uudo Sepalt vastuseks, et kultuurikeskusest helistati ja paluti olla 21. juunil kell 13 kohal. Uudo Sepp ütles Saarte Häälele, et humoorika seiga tagamaad selgusid mõnekümne minuti pärast. Nimelt meenus tema mänedžerile, et Kuressaarest oli küll helistatud ja öeldud, et Uudo pidulik vastuvõtt lükatakse edasi 29. juunile. Samal õhtul toimub Kuressaare kaubamaja parklas Uudo Sepa ja tema bändi esimene kontsert Saaremaal.