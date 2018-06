Jaan läeb jaanitulele…

… miuke jaani hobune?

Hobusega jaanitulele sõitjaid on tänapäeval ilmselt väga vähe. Jaanipäev on aga jäänud vähemalt sama tähtsaks pühaks kui selles vanas Mart Saare laulus.

Kui tänavune juuniilm jaaninädalal pärast pikka kuuma- ja põuaperioodi jahenema hakkas, tähendasid irvhambad, et see ju loomulik: jaanid tulemas. Sest kui sageli ikka ette tuleb, et jaanipidude ajal suvesoojust nautida saab. Õigel jaaniõhtul on pidulistel ikka “vatid selgas” ja vihmavari igaks juhuks ühes.

Nagu jõulud, on ka jaanid püha, mida tähistatakse hüva sööki ja jooki nautides ning viimasega pahatihti liialdades. Kuna seekordsed pühad langevad nädalavahetusele, töölkäijad pikalt pidutseda ei saa.

On neid, kes leiavad, et nii on paremgi – ehk peavad suuremad peolembesed joovastava kraami rüüpamisega piiri, esmaspäeval vaja ju taas tööle minna. Ning ehk jääb siis, kui vähem trimbatud, naine peksmata, auto puruks sõitmata ja mõnigi kaklus kaklemata.

Selmet teha seda, mida hiljem kahetseda, tundkem jaaniajal rõõmu lähedaste ja heade sõprade seltskonnast ning nautigem ilusat aega – suvi ju käes!