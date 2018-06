Öökülm näpistas varase kartulisaagi hilisemaks

Juuni algul Saaremaalt ülekäinud öökülm tohutuid kahjusid küll kaasa ei toonud, kuid vähemalt ühel kartulikasvatajal lükkas see varase kartuli valmimise nädalaid edasi.



Kaali-Liiva küla Kullamäe talu peremehe Kalev Trei sõnul ei jäänud tema põld keset suurt suvesooja öistest külmakraadidest puutumata. Kokku võttis külm ära kümme 54-meetrist vagu ja see on iseenesest paras ports.

“Tükati, mitte päris kõike korraga,” kõneles kartulikasvataja. “Need kümme vagu tegi ta üsna kutuks, suurt põldu õnneks näpistas natuke,” tõdes ta.

Löödud kartulikasvataja otseselt pole, mis siis, et külm kümme vagu nagu niuhti üle käis. “Kartul tuleb nüüd lihtsalt kolm nädalat hiljem, kasvab vaikselt,” muheles staažikas kartulikasvataja.

Poleks juuni algul öökülma teinud, oleks kohe-kohe võtuks läinud ning kohalik Kullamäe talu varane kartul olnuks peagi müügil. “Jaanipäevaks on varane kartul ikka käes olnud,” märkis Trei, lisades, et aeg-ajalt on suve hakul ikka ühe külmasutsaka ära teinud. Kui tänavu tuli kiire külm 7. juunil, siis kõige hilisem öine külm, mida ta mäletab, on olnud 13. juunil. Päris igal aastal õnneks sellist nalja ette ei tule.

Kui siin-seal on põllumehed nentinud, et pikk kuiv periood saagile hästi ei mõju, siis kartuliga suurt muret veel pole. “Kartul kasvab seni, kuni vanas kartulis niiskust on,” selgitas Trei. “Tänavu loob lihtsalt kartulit vähem alla, seda see kuiv teeb.”