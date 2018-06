Läinud kuul sai kopp maasse löödud, seega peaks laudaehitustööd Oti külas omadega ühele poole saama selleks ajaks, kui loomad vaja taas siseruumesse ajada, oktoobris.



Kes on enne Tuule Grupi Oti lauta näinud, see seda senisel kujul enam ei näe. Eile kõrgusid vanast laudahoonest taeva poole vaid sarikad, jättes mulje otsekui tuhandeist katuseaknaist. Ka seinad olid laudal sama hõredad. Ent selliseks see pilt ei jää.

Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhataja Kaido Kaasiku sõnul tuleb Otile laut, millist siinmail enne nähtud pole. Vähemasti Saaremaal kindlasti mitte ja raske uskuda, et ka kuskil Mandri-Eestis mõni selline võiks olla, arutles Kaasik. Vähemalt talle teadaolevalt.

Söötmisala väljas



Sisuliselt on Otil tegemist endise lüpsilauda rekonstrueerimisega. Tuule Grupi loomakasvatus on seal seni hoidnud ammlehmasid.

“Aga tahame seda teha lihaloomasõbralikumaks – panna siia 8–10-kohalised eraldi boksid ning pärast seda peaks siia tulema 340–400 looma,” kõneles Kaasik. Enne oli laudas paarsada looma.

Lauda uudsus seisneb loomakasvatusosakonna juhataja sõnul selles, et loomad on talvel küll sees, ent saavad ka n-ö väljas käia, sest söötmisala tuleb sisuliselt majast välja. Tõsi, katus on neil sealgi peakohal. “Sellist lahendust polegi veel kuskil, tegemist on väga huvitava projektiga ja vaatamegi nüüd, kuidas see meil siin tööle hakkab,” rääkis Kaasik.

Täitsa kindel on, et loomade heaolu suureneb uues laudas kõvasti. “Neil on rohkem ruumi ja õhku – avarust tuleb tublisti juurde. Lihaveiste jaoks ongi oluline, et neil oleks liikumisruumi ja poleks stressi,” selgitas Kaasik. “Kuna siin on ka ammlehmad, siis on oluline ka, et poegimiskindlus suureneks.” Seda see uus laut ka tagama peaks.

Maksma läheb Oti uus laut umbes miljon eurot. Sellega lõpeb Tuule Grupi jaoks ka suurem investeeringute periood. “Nüüd hakkame peenhäälestama. Rohkem lautasid pole praegu plaanis, kui selle valmis saame,” märkis Kaasik.

Pool aastat laudas



Oti lauda valmides on ammede kohti nende loomakasvatuse lautades juba üle tuhande.

Loomad on sealses laudas iseenesest kogu aeg sees olnud. “Laudas on nad sisuliselt 5–6 kuud,” sõnas Kaasik. “Oleneb – kui sügis on pikk, saavad nad väljas olla kuni oktoobri lõpuni. Kui sügis läheb märjaks ja sööta vähem on, tulevad varem lauta.”

Praegu on loomad ümberkaudsetel karjamaadel, paljud neist mere ääres. “Karjamaid on meil siin üle 600 hektari,” nentis Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhataja Kaido Kaasik. Nende hulgas on nii päris oma kui ka rendimaid.