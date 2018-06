Läinud reedel Virtsu–Kuivastu liinil suviste lisareisidega alustanud parvlaev Regula on graafikus püsimise nimel jätnud sõidukid Virtsust peale võtmata.



Üks näide pärineb kolmapäevast, kui Regula väljus Virtsust kell 16.10. Sama juhtus läinud pühapäeval. Reisijate sõnul võtab Regulal laadimine kauem aega, mistõttu on tal raskusi graafikus püsimisega. Sestap ongi laev väljunud sadamast kas tühjalt või pooltühjalt.

Kolmapäevase juhtumi pärast pöördus reisija TS Laevade poole ja sai vastuseks, et laevad peavad väljumisel graafikust kinni pidama. Mahajäänud autod võeti vedaja klienditoe kinnitusel järgmisena väljunud Tõllu pardale kell 16.25. Reisija hinnangul on tegemist aga absurdiga, sest tühjalt sõitvaid laevu ei ole ju vaja.

TS Laevade teenindus- ja müügivaldkonna juhi Pille Kauberi selgitusel teenindab Regula liini suurema nõudluse tõttu, sõidugraafik on koostatud just laevale jõukohane. “Me ei jäta kedagi ootama põhjusel, et laev ei saa liinigraafikust kinni pidada,” kinnitas teenindusjuht, lisades, et kes sadamaalal on, võetakse pardale.

Ometi on inimesed mainitud juhtudel lihtsalt laevast maha jäetud.

“Laeva kapten võib erinevatel põhjustel võtta vastu otsuseid ja vähendada reisijate või sõidukite arvu laeva pardal,” ütles Pille Kauber.