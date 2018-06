SÜG saatis teele 100. lennu

Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal 100. lend õpilasi.



“Ma ei tohiks neid lapsi rohkem tähtsustada kui eelmisi või järgmisi, sest pole nad ju kuidagi süüdi, et nad just sajas lend on,” ütles kooli direktor Viljar Aro Saarte Häälele. “Teisalt aga on sada aukartust äratav arv, see on tähis ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastaga kokku minnes veelgi tähenduslikum. Eks see kõik on seotud eestlusega ja eesti keelega, sest see 100. lend on ju meil sajas eestikeelse gümnaasiumina.”

Tänavu lõpetas SÜG-i 71 noort. Direktor Viljar Aro sõnul on üsna harukordne, et rohkem kui pool sellest lennust õppis hästi või väga hästi. Kui kooli ajaloo suurim medalisadu oli 2006. aastal, mil tubliduse eest premeeriti 23 õpilast, siis tänavused lõpetajad teenisid välja kümme medalit – kuus kuldset ja neli hõbedast.

“See lend – muide, tänavu maakonna suurim – on kindlasti üks viimaste aegade ja võib-olla kõigi aegade mitmekülgsemaid lende,” tõdes Aro. “Kui vaadata tänast ilma (eile sadas Saaremaal pärast pikka põuda vihma – toim), siis on isegi vanajumalal kahju, et nad meie koolist lahkuvad.”

Parimad lõpetajad pälvisid oma tubliduse eest erinevaid stipendiume ja preemiaid.

Teist aastat toetas SÜGi 81. lennu vilistlane Jaanika Kolk kooli parimaid lõpetajaid oma tulevikustipendiumiga. Nii kanti eile aktuse ajal tema rahasaadetisest iga kuldmedalisti pangakontole 1000 eurot, hõbemedalistile aga 500. Mitmed Kuressaare firmad premeerisid silmapaistvamaid õpilasi 300-euroste preemiatega ning mitut noort tunnustati rohkem kui ühe preemiaga. Suurima raha-

summa – 1900 eurot – sai stipendiumi ja preemiatena oma pangakontole kuldmedalist Karl Viik.

“Ma arvan, et praegu ei saa ma veel arugi, et üks parimatest aegadest mu elus on läbi, nagu paljud juba aastaid tagasi lõpetanud on öelnud,” tunnistas üks eilsetest tublidest lõpetajatest, praegu juba värske vilistlane Delis Pärnoja, kelle nimi kanti kooli autahvlile.

“Tänu sellele, et käisin Saaremaa ühisgümnaasiumis, jääb mulle alatiseks meelde meie 11. klassis tehtud kabaree! Mul on nii hea meel, et sain sellest traditsioonist veel osa võtta. Kindlasti olen väga õnnelik ja uhke enda üle, et kaksteist klassi on nüüd edukalt läbitud, samas on mul suur ootusärevus tuleviku ees.”

Saja lennu peale on SÜG-il kokku tuhandeid vilistlasi. Kui palju täpselt, pole Aro enda sõnul kokku lugenud. “Olen mõnikord mõelnud, et peaks laskma üle lugeda – ajalooraamatutes on ju lennud esimesest alates kirjas –, aga usun, et absoluutselt täpset arvu ei saa,” lausus Aro. “Näiteks sõjaajal tuli arvepidamisse vigu sisse.”