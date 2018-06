Loomakasvatuses jõudis juuniga kätte kõige olulisem periood – talvise sööda varumine veistele. Et hea toodangu nurgakivi on kvaliteetne sööt, soetas Tuule Grupi loomakasvatusosakond endale uue silokombaini – Claas Jaguar 850. Investeering oli päris suur – 230 000 eurot.



Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhataja Kaido Kaasiku sõnul jõuti uue kombainiga silo ära teha umbes kümne päevaga. “Sel aastal läks töö tõesti väga kiiresti ja õnneks olid ilmad ka korralikud,” märkis Kaasik. “Nähtavasti on silo kvaliteet meil ka tunduvalt parem kui eelnevatel aastatel – kombain teeb head tööd.”

Kaasiku sõnul tänavu teist niidet arvatavasti ei tule. Ilm on sedavõrd kuiv olnud. “Kui vihmale läheb, siis nn kolmas tuleb kindlasti, aga põud teeb vahepeal oma töö ja massi tuleb kokkuvõttes vähem,” arvas Kaasik.