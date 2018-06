Edukontorit juhib Marjana Luist

Viimati Saaremaa Rajaleidja keskuses noorte karjäärinõustajana töötanud Marjana Luist asub Edukontori tegevjuhi ametikohale oma sõnul põnevusega.

Ta leiab, et väga suur töö Edukontori loomisel ja käima lükkamisel on tublide algatajate poolt juba tehtud. Nii näeb ta tegevjuhi rollis oma ülesandena selle hea algatuse jätkamist. “Usun, et inspireeriva vabakontorina tegutseval Edukontoril on oma osa täita Saare maakonna arendamisel ja atraktiivsemaks muutmisel,” ütles Luist.

Koolitusruumide ja kontoripindade rentimine ning töise ja inspireeriva keskkonna loomine toetavad Luisti hinnangul omakorda uute lahenduste ja koostöövõimaluste leidmist. “Olen põnevil võimaluse pärast anda sellesse töösse oma panus,” sõnas Edukontori uus tegevjuht.