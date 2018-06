Esimene nutitelefon lapsele

SISUTURUNDUS

Kõige esimene päris oma nutitelefon on lapse jaoks suur asi, olenemata sellest, mis vanuses ta endale telefoni saab. Siin on mõned näpunäited, mida arvestada, kui lapsele nutitelefoni valite.

Mis juhtub, kui telefon kaotsi läheb?

Pole midagi parata – lapsed on tihtipeale natuke tuulepead ning nõnda võib ka telefon kaotsi minna. Seetõttu oleks hea mõte valida lapsele soodsama hinnaga ja tuntud tootja telefon, mille asendamine on odav. Muidugi võib lapselt enne ostu sooritamist küsida, millist telefoni tema eelistab, kuid valik tuleb teha rahaliste võimaluste piires.

Kõige uuem ja äsja müügilettidele jõudnud telefonimudel võib küll oma näitude ja lubadustega ahvatlev tunduda, ent kui kallis telefon nädala pärast kadunud on, on kahju suur ja meel kurb.

Igal juhul peaks lapsele esimest telefoni otsides eelistama telefoni, mida on odav remontida ja odav asendada. Esimese telefoniga võib lisaks kaotsiminekule ka muid äpardusi juhtuda. Laps unustab ära, et telefon on koolikotis, ning kott lendab hooga põrandale või kasutatakse seda talvel kelgu asemel. Telefon võib ka käest libiseda ning piisab ühest õnnetust kukkumisest, et ekraani kahjustada. Ajaga kasutusoskused aga paranevad ning siis võib ka telefon juba võimsam ja kallim olla.

Väikesele lapsele väikese ekraaniga telefon

Laste käed on väiksemad kui täiskasvanutel – tõsiasi, mida tihti unustama kiputakse. Suur ekraan telefonil tähendab ka seda, et telefoni ei ole võimalik ühe käega kasutada ja seda on keerulisem taskusse või mujale turvalisse kohta panna. Ka on suurema telefoni käes hoidmine raskem ja kui haare ei ole nii kindel, on suurem tõenäosus, et telefon lihtsalt libiseb käest ja võib maha kukkudes katki minna.

Kindlasti ei tohiks ekraan olla suurem kui 5″ ja tõenäoliselt mida väiksem, seda parem. Samsung J3 on siinkohal mõistlik valik – 5″ ekraani ja soodsa hinnaga.

Kui ei õnnestu aga leida piisavalt väikest telefoni, mis ka muude parameetrite poolest sobiks, saab telefonile osta sobiva ümbrise, mis loodetavasti annab ka kindlama haarde.

Telefonile ümbrise ostmine on tegelikult igas mõttes hea valik. Kui laps ei saanud päris sellist telefoni, millest ta unistas, võib e-poest valitud imeilus ümbris tuju rõõmsamaks teha. Lisaks kaitseb hea ümbris telefoni ka põrutuse või kriimustuste eest.

Millega veel telefoni ostes arvestada

Sugugi väheolulised pole telefoni tarkvaralised võimalused. Olemas on erinevaid rakendusi, mis võiksid olla iga lapse esimeses nutitelefonis.

Telefoni asukohta näitava rakenduse abil saab üles leida nii kaotsi läinud telefoni kui ka veenduda selles, et laps on seal, kus ta olema peaks. Perekooli foorumis on sel teemal arutletud. Enamikes telefonides on olemas GPS ning parima ühilduvuse jaoks vajalike programmidega tasub valik teha ennekõike tuntud nimega tootjate telefonide vahel.

Siinkohal jagab kasulikke nippe ka Postimehe Tarbija24.ee artikkel koolilapsele telefoni ostmisest.

Esimene nutitelefon vali lapsele ka tema huvide järgi

Kõige selle juures pea meeles ka lapse soove. Kui laps on siiralt huvitatud fotode tegemisest, saab korralikuma kaameraga telefoni abil tema huvi toetada ja arendada.

Kui lapsele pakub rohkem rõõmu aga puu otsas ronimine, turnimine ja jooksmine, võiks investeerida telefoni, mis on põrutuskindel, või soetada ümbrise, mis aitab telefonil kukkumistele paremini vastu pidada.

Esimene nutitelefon on lapse jaoks suur samm iseseisvuse poole. Tee see samm tema jaoks võimalikult meeldivaks ja soeta telefon, millest on reaalselt kasu.

