JUHTKIRI: Vahest on neid mitu?

“Vahest oli neid mitu?” küsis Joosep Toots kultusfilmis “Kevade”, leides, et mitu rotti võivad kapsarauda liigutada ja selle isegi ära viia. Sama küsimus, mille masuurikas Toots esitas – või siis “vahest on neid kaks?” –, tuleb vägisi mõttesse, kui taas keegi teada annab, et on näinud karujälgi või silmanud koguni kuulsat Saaremaa mesikäppa ennast. Tuleb ju sellist infot väga erinevatest kohtadest üle saare.

Karu suudab vajadusel liikuda väga ruttu, ent läbida nii kiiresti nii pikki vahemaid ning olla ühel ja samal ajal erinevais paigus – see käiks isegi väga kiirele mõmmikule üle jõu. Paar päeva tagasi nähti karu Järvel, kust loom liikus Tehumardile. Kohalike inimeste seas levivad karu-uudised kulutulena. Põhjust on silmad lahti hoida.