Kahtlus: Saaremaal müttab koguni kaks mesikäppa

Tõsiasi, et samaaegselt on karu nähtud erinevais Saaremaa otstes, on tekitanud kahtluse, et mesikäppi võib liikvel olla vähemalt kaks.

Saarte Häälele teadaolevalt nähti hiljuti karu pea samaaegselt nii Leisi kandis kui ka Tiirimetsas. Karu nii kiiresti aga vaevalt liigub, et “ühe hüppega” Leisist Salme kanti jõuaks. Samas pildistati alles kahe nädala eest karu käpajälgi sealt jupp maad mööda rannikut edasi Karalas.

“Sellest hakatigi arvama, et äkki ikka on kaks karu. Üks emane ja teine isane, jooksuaeg ka ju,” muheles Salme teenuskeskuse juhataja Kalmer Poopuu. “Kui enne jaani oli karu Järvel, siis ju ta seal Järve ja Tehumardi metsas praegu on, ootab mustikalisi,” naljatas Poopuu.

Sellest, et karu Tiirimetsas märgati, et tahtnud kohalikud kütid siiski kõnelda. “Las mõmmi ajab oma mõmmi asju ja ei midagi muud,” arvas üks Salme kandi jahimeestest, soovimata teemal pikemalt peatuda.

Viimastel päevadel on Sõrve poolsaarel karu nähtud mitmes punktis. Jaanilaupäeva õhtul kella seitsme paiku nähti looma endise Salme valla sildi lähistel üle tee randa jooksmas.

“Arvan, et kuskil paari-kolmekümne meetri kaugusel võis ta olla,” meenutas põgusat esmakohtumist Saaremaa staarkaruga Inga Kupp-Silberg, kes oli kohtumishetkel teel vanemate koju Järvele jaanipäeva tähistama.

Kupp-Silberg tõdes, et ega teda jaanitule ääres esialgu uskuda tahetudki. “Elevust tekitas küll, aga esiteks ei usutud, et ma karu nägin. Arvati, et oli mingi muu loom. Aga oli ikka karu,” jäi ta endale kindlaks. Tema hinnangul ootamatult üle maantee tormanud karu väga suur ei olnud.

Naise sõnul liikus mütakas loom mereranna poole. “Aga ega ma läinud vaatama, kuhu täpsemalt,” muheles Kupp-Silberg. “Mul oli nii kahju, et ei jõudnud telefoni välja võtta ja pilti teha,” kahetses ta.

Kaamera eest karu siiski ei pääsenud. Nimelt jäi ta samal õhtul Salme poole sõitnud Raul Traksi auto pardakaamera ette. Kuna kellaaeg ja asukoht klapivad, võib oletada, et Kupp-Silberg ja Traks olid tunnistajaks samale hetkele. Viimane tõdes, et nii lähedalt pole tal varem ükski suur metsloom pardakaamera eest läbi jooksnud. Karu nägi ta vabas looduses esimest korda.

Edasi paistab karu olevat liikunud taas Sõrve poole. Pühapäeval nägi koeraga jalutuskäigul olnud kohalik külamees Tiit Sepp mesikäppa Tehumardil. “Oli metsa sees, mõnus suur loom,” nentis ta. Karu vastutulijaid imetlema ei jäänud, vaid jooksis padinal metsa poole.

Juuni keskel nähti karu jälgi Karalas ja seejärel üsna kohe Vilsandil. Enne seda trehvati karu jällegi hoopis teises Saaremaa otsas, Orissaare jahiseltsi piirkonnas. 20. märtsil ajas ta pealtnägijate silme all põtra taga ning silmatud on teda ka Kuivastus. Esimesed teated karust tulid mullu suvel. Meediasse jõudis info läinud aasta juuli lõpus, kui karu tatsas ringi Saaremaa keskpaigas Tõrise küla lähedal.

Selle üle, miks karu Saaremaale tuli, on spekuleeritud mitmeti. Variantidena on välja pakutud, et karu võis siia peibutada lagunevate korjuste lehk. Nimelt võib karu soodsate ilmaolude puhul toidu lõhna tunda kümnete kilomeetrite kaugusele. Veel on arvatud, et karu võis siia sattuda paarilise otsinguil.

Vaata videot: