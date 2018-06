Kogula eakatekodu plaanitakse vallale anda

AS Hoolekandeteenused soovib Kogula eakatekodu teenuse üle anda Saaremaa vallale, et ise spetsialiseeruda erihoolekandele.

“Kuna vallal on ka teisi üldhooldekodusid, peaksid neil olema head teadmised ja kompetents teenuse pakkumiseks,” ütles AS-i Hoolekandeteenused kommunikatsioonijuht Ave Lillemäe. Ta lisas, et läbirääkimised vallaga on pooleli. “Ootame praegu neilt tagasisidet, mis peaks tulema juuni lõpus,” sõnas Lillemäe. Hoolekandeteenuste Sõmera Kodus elab praegu 313 inimest, kellest 69 on pärit Saaremaalt.

“Sõmera Kodu elanikud sel aastal toimuvatesse kolimistesse veel väga haaratud ei ole – seitse inimest on kolinud mandrile, kolm inimest on ümber hinnatud sobivaks üldhooldusteenusele ja nemad on kolinud eakatekodusse,” rääkis Lillemäe. Ta lisas, et suuremad kolimised on ees ootamas järgmisel ja ülejärgmisel aastal.

Kuigi erihooldekodu üksuse ühe asukohana Kuressaares kaalus AS Hoolekandeteenused ka endist väikelastekodu hoonet Pargi tänaval, on ettevõte sellest plaanist loobunud.

“Pargi tänava hoone omanik on Riigi Kinnisvara AS, kes tegeleb ka maja müügiga,” ütles Lillemäe. “Me küll mingil hetkel kaalusime seda maja oma uue üksuse ühe võimaliku asukohana, aga ostu sellest ei arenenud.”