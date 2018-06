Mihkel Räim Itaalias poodiumil

Israel Cycling Academy rattur Mihkel Räim saavutas neljapäeval Itaalias sõidetud velotuuri Adriatica Ionica teisel 152 kilomeetri pikkusel etapil kolmanda koha.

“Kui viimased 30 km välja jätta, siis oli tänane etapp, nagu käiks rattaga poes piima järel,” rääkis Mihkel Räim. “Alguses lasti väikeste tiimide mehed eest ära ja Quick Step kontrollis sõitu. 30 km enne lõppu hakkasid tõusukesed ja sealt lõpuni oli ei midagi muud kui gaas põhja. Tõusudel rünnati ja see oli ka meie plaan, saatsime mehed agressiivselt tegutsema.”

Räime ülesanne oli ennast ees positsioonil hoida ja kannatada.

“Kaks varianti: kui kannatan ära, mängitakse finiš minu peale, ja kui ei kannata, siis saavad teised võimaluse,” selgitas rattur. “Kuidagi punnitasin siiski need tõusud ära ja lõpus veeti mind positsioonile. Alustasin vara, sest selline oli plaan. Lootsin, et suudan üllatada, aga veidi jäi puudu. Viviani ja Consonni vuhisesid enne lõppu mööda. Kolmas koht selliste meeste taga pole paha, kuid me kõik teame ju, et võita on magusam.”

Etapi võitis grupifinišis kohalik rattur Elia Viviani (QuickStep Floors). Teise koha sai võitja kaasmaalane Simone Consonni (UAE-Team Emirates).

Adriatica Ionica Race’i velotuuri avaetapil, 23,3 km pikkusel meeskonnasõidul sai Mihkel Räime koduklubi Is­rael­ ­Cycling Academy 14. ehk tagantpoolt kolmanda koha. Quick-Step Floorsi meeskonnale kaotati 1.59.

Kolmandal, mägisel etapil sai Mihkel Räim 100. koha, kaotades võitjale 38.18.

“Päris raske päev, minu ülesandeks oli Hermans esimese tõusu alguseks turvaliselt ette vedada ning siis ponnistada ja oodata grupi moodustumist,” rääkis Mihkel Räim. “Umbes 80. kilomeetril see tekkiski, kuigi ega seal ka väga kerge olnud. Selline häiriv tempo ning samuti kõrgmäestik mängisid rolli. Käisime kolm korda üle 2000 m, sellises kõrguses annab juba hingamisteedele ka tunda. Kokku tuli 155 km ja pea 4000 tõusumeetrit – ei ole vinge ja ei soovita kodus proovida, kui just mägedepoeg pole.”

Neljandal, 226 km pikkusel etapil sõitis Mihkel Räim välja üheksanda koha. Grupifinišiga lõppenud etapi võitis Itaalia tippsprinter Elia Viviani (QuickStep Floors).

“Lõpus jäi umbes 30 meest kokku ja oli oodata grupifinišit,” rääkis Mihkel Räim. “Seal mängisime oma võimalused aga maha, olime liiga taga ja kui mind vedama hakati, siis pidin end raiskama ning viimasel ringteel toimunud kukkumine nurjas võimalused. 9. koht ei olnud kindlasti see, mille järele ma täna läksin. Positiivse asjana võib võtta head enesetunnet nii pika etapi lõpus. Järelikult mingi tase on olemas, et profirattur olla.”

Viimasel etapil jõudis Mihkel Räim finišisse 1.03 võitjast hiljem ja pidi leppima 93. kohaga. Räime lõppkohaks kujunes 74. (+ 39.50).