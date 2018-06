Püha kiriku juures avati vabadussõdalaste mälestuskivi

Võidupühal avati Püha kiriku juures pidulikult vabadussõdalaste mälestuskivi, mis on pühendatud kõigile selles sõjas osalenud Püha kihelkonna inimestele.

“Paarkümmend aastat tagasi arutasime naiskodukaitsega seda teemat, aga me ei saanud siis kokkuleppele,” rääkis üks ettevõtmise eestvedajaid, EELK Püha Jakobi koguduse nõukogu liige Mati Mägi. “Sel ajal olid veel vallad ja naiskodukaitsjad tahtsid selle [kivi] panna vana vallamaja juurde, meie aga kiriku juurde. Tänaseks on vallad kadunud, inimesed on kadunud, aga kirik on jäänud. Möödunud aastal tekkis mõte, et Eesti Vabariik saab saja-aastaseks ja teeme nüüd uuesti [katset] ning nii ta läkski.”

Maksma läks ettevõtmine alla 1000 euro, annetajad oli nii eraisikud kui ka ettevõtted, mälestusplaadi teinud Kaarma Dolomiit tegi selle töö tasuta. Mati Mägi sõnul teeb heameelt, et kogukond tuli mälestuskivi ideega hästi kaasa, sest see on üldiselt haruldane. Ükskõik kellega ta rääkis, kõik olid kohe nõus aitama ja mõni tegi isegi hiljem etteheiteid, et miks teda pole kaasatud.

Sobiv kivi leiti Aavo Viili maa pealt. “Otsisime sobivat kivi päris kaua ja kümmekond maaomanikku pakkus seda,” märkis Mati Mägi, lisades, et lõpliku valiku tegid Kellamäe kivitööstuse kunstnikud.

Püha kiriku keldris on sügiseni avatud 24 tundi ööpäevas EV100 näitus.