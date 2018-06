REPLIIK: Kaabakatest potikauplejate hüpnootiline veenmisjõud

“Kuidas ma, kuramus, küll nii loll olin?” siunas ennast vanahärra Henn, kellega kohtusin Orissaares bussipaviljoni ees. Kepi najal liikuv muhulane oli endast väljas, sest oli äsja langenud tõmmunahaliste meeste lõksu, kes kasutasid teada-tuntud skeemi – hädasti olevat vaja lennukile jõuda, aga raha miskipärast pole, küll aga on neil auto pagasiruum täis potte-panne, mille väärtus olevat 20 000 eurot…

Henn ei osanud enam muud, kui helistada häirekeskusse – ta oli silmnähtavalt ärritunud, sõrmed värisesid nuppudega Nokial õigeid klahve otsides. Häirekeskusest anti nõu – kirjutage politseis avaldus. Henn ei näinud sel mõtet. Ega lurjuseid enam kätte saa ja paarsada eurot, mis ta neile andis, on juba korstnasse kirjutatud.

“Olin ikka loll! Kohe oleks pidanud sellised minema saatma,” tunnistas Henn löödult. Mõistuse hääl hüüdis teda niipea, kui auto minema sõitis – see asi oli kahtlane! Ta üritas registreerimisnumbrit meelde jätta. Häirekeskusse helistamise ajaks oli ta selle unustanud.

Tema jaoks algas lugu Muhus Liiva külas, kus ta liinibussi ootas, et Orissaarde sõita. Tema juurde ilmusid potikaupmehed, kes auto kinni pidasid, Hennu sisse meelitasid – neil olla endalgi Orissaarde asja – ja ta siis alevikus kusagile kõrvalisele tänavale vedasid. Hennul tekkis tunne, et kui ta meestele raha poleks andnud, mine tea, kas olekski masinast välja pääsenud. Äkki oleks ta siis hoopis Leisi metsa vahele sõidutatud? Hirmul on suured silmad.

Tagantjärele tundus Hennule umbloll ka meeste jutt lennukile jõudmisest – nood olid ju autoga, ei tea, kas sellega mõtlesidki pardale minna? Potte-panne, mida “piletiraha” eest vastu pakuti, Henn ei soovinud, aga need pidid ju küll sulakullast valmistatud olema, et lausa 20 000 eurot väärt…

Kõige õpetlikum ja hirmutavam ongi, et Henn ei ole lihtsameelne. Ta oli lehtedest nende kelmide kohta lugenud. Seega ettevaatust – kaabakate veenmisjõud paistab tõesti olevat suur, ja kui oled kord juba nende konksu otsa sattunud, oled nõus maksma juba üksnes selle eest, et nad sind rahule jätaksid. Olge valvsad!

Katrin Pauts