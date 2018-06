Saarlased ja muhulane püüavad parima õllepruulija tiitlit

Esimest korda toimuval Eesti käsitööõlle võistlusel osaleb tänavu 30 joogiga 23 hobitegijat, kelle jookide seas leidus nii hapukapsamahlast kui ka maisist valmistatud käsitööõlut. Võistlusest võtavad osa ka kaks pruulijat Priit Tiitson ja Marek Koppel oma ühistööga Saaremaalt ning Remo Tiigirand Kuivastust Kuivastu pruulikojast.

Marek Koppel rääkis Saarte Häälele, et tõepoolest, hobikorras nad Priit Tiitsoniga õlut pruulivad. “Aastas kaks korda, jaanipäevaks ja jõuludeks ning paar aastat juba niimoodi,” kõneles ta.

Tema sõnul võtsid nad ühel hetkel Priidu isa käest asja üle, et traditsioone edasi viia. “Vaadid, millega teeme, on umbes saja aasta vanused ja annavad omapärase meki asjale juurde.” Suuremaid lootusi lõkkele puhumata saatsid nad oma õlle siiski konkursile ning vaatavad nüüd lihtsalt, kuidas läheb.

6.–7. juulini toimuval Eesti väikepruulijate festivalil selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusel parim hobipruulija, kes saab endale isikliku mini-õlletehase.

Võistluse eestvedajal ja õllesommeljeel Juks Ojapervel on hea meel, et oma jooke on saatnud hobitegijad nii Harjumaalt kui ka kaugemalt – ka Saaremaalt. Kergete ehk kuni 7% alkoholisisaldusega jookide võistlusklassis kandideerib 20 jooki, ülejäänud 10 võistlustöö alkoholisisaldus on üle 7%.

Kõik võistlusele laekunud käsitööõlled jõuavad nädala lõpus Eesti tunnustatud sommeljeedest ja pruulmeistritest koosneva žürii ette, kelle väljavalitud 15 finalisti võtavad omavahel mõõtu 6.–7. juulini Tallinnas Balti jaama turu Õhtuväljakul toimuval festivalil. Finaalis aitab lisaks žüriile selgitada võitjaid välja ka rahvahääletus ning parimaks tunnistatud hobitegijaid premeeritakse auhindadega Pruulmeistrite, Eesti baarmenite assotsiatsiooni ja restorani Platz poolt. Võistluse peaauhind on BulletBrew´ miniõlletehas koduseks õlletegemiseks.