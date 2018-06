Visit Saaremaa tahab lõpetada messidel konkureerimise

Sihtasutuse Visit Saaremaa üldkoosolek otsustas asuda läbi rääkima sihtasutusega Saaremaa Turism, et lõpeks olukord, kus turismimessidel on kaks eraldi Saarema boksi.

Visit Saaremaa tegevjuht Margit Kõrvits ütles Saarte Häälele, et üldkoosolek arutas palju meelehärmi tekitanud olukorda, kus messidel on esindatud kaks Saaremaa boksi. “Kavandame astuda samme, et jõud ühendada,” selgitas ta koosoleku otsust Saaremaa Turismiga läbirääkimisi alustada.

Mõlemapoolne valmisolek läbirääkimisteks on olemas, kokkusaamine peaks toimuma lähima paari nädala jooksul.