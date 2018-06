JUHTKIRI: Prügi, rämps, jäätmed…

Heal lapsel mitu nime. Kuigi nii mõnigi leiab, et jäätmetes pole midagi head.

Prügi sorteerimine, pakendite ladustamine ja konteinerite tühjendamine on teemad, mis mõjuvad nii mõnelegi kodanikule kui punane rätik härjale. Ajavad vihaseks. On neid, kes sorteerivad jäätmeid, ja neid, kes seda ei tee. Ning nende seas, kes seda ei tee, on selliseid tegelasi, kes oma sorteerimata jäätmed näiteks pakendikonteinerisse viskavad.

Suurem osa Saaremaa elanikest ilmselt siiski sorteerib kraami, mis tarbimisest järele jääb. Seda enam paneb neid aga nördima, kui teised seda ei tee. Reeglitele vilistades ning sokutades oma jäätmed sinna, kus pole nende koht. Või siis jättes need konteineri kõrvale vedelema, kust tuul või linnud-loomad need laiali kannavad.

Kui konteinereid tühjendataks piisavalt sageli – arvestades ka suurte pidustustega, kus rahvast ja seetõttu ka rämpsu rohkem –, oleks ilmselt ka konteinerite lähiümbrus puhtam. Muidugi vajaks kõvasti tõstmist ka nii mõnegi prügitekitaja teadlikkus.