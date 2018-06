Liinigraafikud jäävad esialgu samaks

Kuigi 1. juulist on Saaremaal ühistransport tasuta, läheb liinigraafikute tihendamisega veel aega ja esialgu jätkavad bussid sõitmist nagu seni.

Valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et graafikumuudatused tahetakse ära teha võimalikult kiiresti, kuid vedajate soov on algul vaadata, kui palju transport seoses sellega, et pileteid enam ei müüda, kiiremaks läheb.

“Kui sügisesed graafikud tagasi tulevad, peaksid ka bussid kiiremini liikuma,” lausus Tiitson. “Vaatame, kuidas asi toimima hakkab. Peab vaatama, kust annab aega näpistada ja millistes kohtades peab buss kindlal ajal olema, ehk siis koolid või muud asutused, mis on meie liinidega seotud.”

Nõunik Tiitson lisas, et soov oli teha uued graafikud 1. juulist, aga kuna protsess on pikemaks läinud, siis pole see kahjuks võimalik. “Palume inimestel jälgida, millal liiniajad muutuvad, aga sellest me kindlasti teavitame ja see aeg ei ole nädal enne, vaid natuke rohkem,” märkis ta.