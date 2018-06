LOKKAV ROHELINE SEIN

Sisustusmessil hakkas silma lopsakalt roheline elav sein. Moodsama nimetusega vertikaalhaljastus tekitas juba mõni aasta tagasi sisekujunduses tõelise furoori, nüüdseks on see jõudnud väga erinevate ruumide kujundusse. Messil tutvustas seda põnevat võimalust ruumide elavdamiseks Fito Design.

Huvilisele pakutakse vertikaalhaljastuseks automaatse kastmisega fütomooduleid, interjööri vertikaalhaljastuse projekteerimist, paigaldamist ja ka hooldust.

Vertikaalhaljastus sobib nii spaasse, spordisaali, kaubanduskeskusesse, büroosse ning miks mitte ka korterisse – igasse püsiva toatemperatuuri ja valgustite paigaldamise võimalusega ruumi.

astmissüsteemi saab ühendada veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi. Selle puudumisel saab kasutada suletud veemahutiga süsteemi või poolautomaatset kastmist – kus moodul täidetakse kord nädalas veega. Automaatsesse kastmissüsteemi kuuluvad veepump, filter, väetisega rikastatud veega mahuti, käivitustaimer ja automaatse käivitusanduriga lisavalgustus, mis lülitub sisse vähese valgusega päevadel või vajaduse korral.

Lisaks dekoratiivsusele ei maksa unustada ka mitut praktilist aspekti. Eluslilled desinfitseerivad õhku ja rikastavad seda hapnikuga, alandavad süsihappegaasi, toksiliste lenduvainete ja haigusttekitavate mikroorganismide sisaldust. Õhk muutub puhtaks ja värskeks. Haljastus aitab hoida optimaalset õhuniiskust. Eriti oluline on see talvekuudel, kui küttesüsteemid muudavad õhu kuivaks.

Taimede valiku kohta öeldakse, et kartulit ja tomatit niimoodi seinal kasvatada just ei saa, küll aga on selline süsteem sobilik mitmete maitsetaimede kasvatamiseks.

Taimed elavseina jaoks valitakse, lähtudes lehtede värvist ja vormist, nii et üldine kompositsioon näeks välja võimalikult põnev (sebralill, nõelköis, tõlvlehik, sõnajalad, luuderohi). Taimede regulaarsel asendamisel on roheseinte eluiga piiramatu.

Ja veel. Olenemata istutus- ja kastmissüsteemist jäävad rohekonstruktsiooni ümbritsevad seinad puhtaks ja kuivaks: muld ei pudene maha, vesi ei tilgu ja hallitust ei teki.

Vaata ka www.fitodesign.ee.