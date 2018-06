Lossipäevadel näeb tantsivaid samuraisid

XIV Kuressaare lossipäevadel astub üles tantsutrupp Samurai-Kamui Jaapanist.

Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Vares ütles, et kindlasti on nad kõige eksootilisemad esinejad tänavustel lossipäevadel. “Lossipäevade raames oleme alati tahtnud tutvustada võõraid kultuure ja sel aastal on need Jaapani iidsed sõdalased,” sõnas ta.

Idee Jaapanit tutvustada tekkis muuseumis eelmisel suvel. “Pärast lõputut ja tulutut internetiavarustes matkamist võtsin ühendust Jaapani saatkonnaga, kes mind õigele teele juhatas,” meenutas Vares, kuidas ta Samurai-Kamui trupini jõudis. Ta lisas, et Eestis jäävadki lossipäevad nende ainsaks esinemiseks, kuid juuli alguses sõidab trupp edasi Lätti.

Samuraid ei ole aga kaugeltki ainsad, kes tänavusi lossipäevi ilmestavad. Tihedast kavast leiab nii viikingite näidislahinguid, muusikalisi ülesastumisi kui ka tegevusi lastele. “Eks esinejate valik on ikkagi tehtud selline, mis peaks publikule elamusi pakkuma. Nii kvaliteetset muusikat kui ka relvade tärinat,” lausus Vares. Ta lisas, et lossipäevade ala on laias laastus jagatud kolmeks: “Laadaala lossi ees, võitluste ala ja lava ning keskajategevuste ala meie töökodade ja vibutiiru juures.” Punkti paneb lossipäevadele Metsatöllu kontsert.

XIV Kuressaare lossipäevad kestavad 29.-st 30. juunini. Samuraide esinemisi saab näha laupäeval ehk 30. juunil.