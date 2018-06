Maria Faust ja Sander Mölder hakkavad hümne looma

Sander Mölder

28. novembril korraldavad Eesti džässiliit ja Jazzkaar Tallinnas Alexela kontserdimajas kontserdi “9 hümni vabadusele”.

Kontserdi jaoks loovad üheksa Eesti muusikute kooslust üheksa uut džässihümni. Nende seas on ka Saaremaalt pärit saksofonist Maria Faust ja helilooja Sander Mölder. Teose seob üheks tervikuks lavastaja Eva Koldits, kontserdi muusikajuht on Siim Aimla. Solistid on kas heliloojad ise või nende valitud tippmuusikud.

Maria Faust teeb koostööd pianist Kirke Karjaga ja Sander Mölder saksofonist Mairo Marjamaaga.

Maria Faust ütles Eesti Päevalehele, et kavas on luua uus teos, mis räägib identiteediotsinguist. “Mulle tundub, et vanast nõukogudeaegsest identiteedist ei olda Eestis veel päris lahti lastud ja uus ei ole valmis. 50 okupatsiooniaastat ei unune rahvuslikus mälus 25 aastaga, elame posttraumaatilises stressis ja kanname endas mineviku hirme. Sellest väljatulek on pikaajaline protsess,” rääkis ta.

