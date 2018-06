Muhu saab teisegi Ingli

Urmas Viik seab varsti üles Muhu Ingli number 2.

Foto: IRINA MÄGI

Aastajagu päevi on Kuivastus möödujaid oma kõrgelt toolilt seiranud Muhu Ingel number 1. Lähiajal seab kunstnik Urmas Viik saarel üles Muhu Ingli number 2.

“Uue kuju tahan nii kiiresti üles saada, kui võimalik,” ütles Muhu juurtega kunstnik Urmas Viik Saarte Häälele. Kuhu Muhu Ingel number 2 täpselt tuleb, on hetkel veel mõneti lahtine. Esiti oli kuju planeeritud Liivale. Muhu vallavolikogu kultuurikomisjonis pakuti aga välja ka väinatammi-äärset ala: valvamaks Muhu saart ka teiselt poolt. Viik tõdes, et seegi oleks küllaltki loogiline koht. “Mõtlen ja kaalun seda asja veel,” märkis ta ja lisas, et mõistagi ei sõltu see ainult temast, kuna maanteeäärsete aladega on seotud omad normid ja päris igale poole Ingleid panna ei saa. “Ükskõik kuhu ta lõpuks läheb, on ta seal kindlasti ajutiselt,” selgitas kunstnik, et selles osas erineb Muhu Ingel number 2 seeria esimesest kujust.

Viigi sõnul soovib ta eelkõige keskkonda veidi elavdada. “Maanteede ääred on Eestis kaunis igavad. Muhu on aga nii rikkalike traditsioonidega koht, et siin võiks küll selliseid originaalobjekte rohkem olla,” tõdes ta. Inglite riietus on inspireeritud Muhu rahvarõivastest, aga tegemist on siiski kunstniku enda loominguga.

Inglite teema ei ole Urmas Viigi jaoks kaugeltki uus. 2016. aastal ilmus temalt ja Kadri Tüürilt rahvapärimusest inspireeritud monumentaalses formaadis pildiraamat “Muhu Inglid”. Teose pealkiri viitab ühtaegu nii müütilisele olendile kui ka naise nimele.

“Eks nad natuke seostuvad selle raamatuga, aga mitte päris otseselt,” märkis Viik, viidates, et puidust keha ja keraamilise peaga kujud moodustavad ikkagi eraldi seeria ega ole tegelased raamatust. Seeriat on kunstnikul kavas tulevikus uute kujudega veelgi täiendada. Ta lisas, et vaja on veel katsetada erinevaid materjale ja värve, mis peaksid ilmastikule paremini vastu.

Urmase ja tema abikaasa Mari Viigi kunstiteoseid on Muhus veelgi. Nimelt seavad nad Kuivastu mõisa endises juurviljaaidas sisse galeriid.

“Nipet-näpet on veel teha, aga põhimõtteliselt on väiksemad nukud ja muud teosed, mis me oleme abikaasaga teinud, nähtaval.” Urmas Viik lisas, et tal ei ole plaanis luua galeriid, mis oleks avatud kindlatel kellaaegadel. Pigem leiavad tee sinna huvilised, kes on kunstnikuga aja osas eelnevalt kokku leppinud.

Kas üldse ja kuhu peaks Muhu Ingel number 2 tulema, arutati ka Muhu vallavolikogu kultuurikomisjonis. Komisjoni esimees Meelis Mereäär ütles, et mõnel komisjoni liikmel olid omad kahtlused, kuid häälteenamusega otsustati siiski anda vallavalitsusele soovitus kuju lubada.

Lisaks leidis kultuurikomisjon, et teise kuju võiks varustada ka infotahv-liga. Mereäär tõdes, et Kuivastus asuva kuju puhul pole see otseselt vajalik, kuna sellest möödutakse üldiselt autos istudes. Juhul kui Muhu Ingel number 2 peaks aga tulema Liivale, võiks jalakäijatele natuke ka taustainfot pakkuda.

Urmas Viigi algatusse Muhu saart veidi huvitavamaks muuta suhtub Mereäär igati soosivalt. “Kui keegi tahab oma alal Muhusse vabatahtlikult panustada ja avalikku ruumi mitmekesisemaks muuta, siis see on ikka hea,” lausus ta.