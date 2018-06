Pidustused lõid pakendikonteinerid umbe

Jaanipidustused täitsid paljud pakendikonteinerid, mistõttu hakkasid nende ümber kuhjuma inimeste toodud jäätmed, mis omakorda reostavad ümbruskonda.

Eesti Taaskasutusorganisatsiooni juhatuse liige Siret Kivilo ütles, et ettevõtte korraldada on pakendikonteinerite tühjendamine, seda tehakse regulaarselt ja iganädalaselt.

“Aga seoses jaanipäevaga tekkis erakorraline täitumine,” märkis ta. “Me palume mõistvat suhtumist, kui me ei suuda nii kiiresti reageerida. Samas tahaks juhtida tähelepanu sellele, et kõik ürituste korraldajad peavad ise hoolt kandma, et nende peo tagajärjel tekkinud praht saab nende kulul kokku kogutud ja seda ei toodaks avalikesse kogumiskonteineritesse.”

Siret Kivilo sõnul ei ole pakendikonteinerites mitte ainult pakendid, vaid ka suvitajate olmejäätmed.

“Omavalitsus peab olmejäätmete äraveo ise korraldama ning peab olema tagatud, et ka suvitajatel oleksid prügikonteinerid ja et nad ise maksaksid oma prügi äraviimise eest, mitte ei tooks seda meie konteineritesse,” rääkis Kivilo. “Kui prügi pannakse meie konteineri kõrvale, siis korjame selle muidugi ära, aga kui seal kõrval on midagi muud, siis linnud nokivad selle ära ja loomad veavad laiali. Pakendikott ei ole probleem, aga kui seal on peo- ja grillijäätmed, siis on asi halb.”