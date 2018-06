Ruhnu plaanib ühenduse katkemise eest riigile kahjunõude esitada

Ruhnu vald koostöös sealsete turismiettevõtjatega plaanib riigi vastu esitada mõnekümne tuhande euro suuruse kahjunõude seoses katamaraanparvlaeva Runö tehnilise rikke tõttu vähemalt kolmeks nädalaks liinilt lahkumisega.

“Me laseme turismiettevõtjatel kindlasti kahjud kokku lüüa ja siis esitame kahjunõude, sest inimestel on ikkagi ainult kolm kuud teenimisvõimalust ja kui laeva pärast jääb turist tulemata, toob see mõru maitse suhu,” ütles Ruhnu vallavanem Jaan Urvet BNS-ile.

“Turismist teenitud rahaga elatakse siin aasta ringi, sest teisi võimalusi enam ei ole. Sügisel on turism praktiliselt null. Ainult suvekuud,” lisas ta.

Urveti sõnul on Ruhnul kolm turismitalu ja seetõttu võiks kahjunõude suurus olla kümnetes tuhandetes eurodes. Ta lisas, et valitsus on Ruhnu suhtes avaldanud igakülgset toetust.

Runö peamootor läks rikki jaanipühade ajal ning nüüd on ainus võimalus Ruhnule pääseda Saaremaa kaudu reisilaevaga Amalia. Runö võiks Urveti sõnul korda saada 8. juuliks. Laeva ehitas 2012. aastal käibemaksuta 3,2 miljoni euro eest Saaremaa ettevõte Baltic Workboats AS.

Uudistetoimetus