Siirupiemandate tootmishoonest sai kaua tehtud kaunikene

Eeloleval pühapäeval avatakse Leedri külas pidulikult veidi üle 340 000 euro maksma läinud Saa­remaa kadakasiirupi kadakakoda, mida siirupi­emandad pikisilmi oodanud on.

Leedri külas Orbu talu hoovil kõrguv tootmishoone näeb välja kui nõelasilmast tulnud ja üks siirupiemandaist A-Orbu OÜ juhatuse liige Liisi Kuivjõgi selle kõrval on õhinal kui väike laps enne sünnipäeva.

Põhjust muidugi jagub. Tootmishoone on viimaks valmis, vajalikud load olemas ja esimesed partiid toodangutki on seal valmis vaaritatud.

Võimekus on suurem

Kuivjõgi naerab, et ega ta täpselt mäletagi, millal see oli, kui majaehitus algama pidi või algas. Teab ta aga seda, et PRIA poolt pidi hoone valmis olema novembriks. “Selleks ajaks saime valmis küll, aga seadmed ja asjad tulid natukese hilinemisega, kuid ei – kõik saime ilusti kätte ja tehtud,” kinnitab ta. Nüüd kogu aeg täiustatakse.

Maja võimekus ongi suurem, kui seal praegu siirupit tehakse. “Oleme nii planeerinud, et tootmine on küll ruutmeetritelt suhteliselt väike, aga sinna mahub asju sisse panna küll ja kõike seda saab teha etappide kaupa,” räägib Liisi Kuivjõgi.

Ettevõtmine oli seni väikeses koduköögis toimetanud siirupiemandate jaoks korralik, arvestades, et koguinvesteeringu suurus oli tootmishoone puhul ca 340 000 eurot. Sellest 40 protsenti oli PRIA toetus ja peal on ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) käendusega laen.

Kadakakotta sisse astudes jääb kohe vasakut kätt väike müügipunkt, kus kogu Orbu talu toodang kenasti väljas. Parasjagu paistab seal mõnel riiulil hinnalipiku taga laiutavat küll tühjus, sest üks külastusgrupp on majast just lahkunud ja oma lemmiktooted kaasa ostnud. “Mõned asjad on otsas tõesti, ma vaatan – peab juurde tegema hakkama,” muheleb Kuivjõgi.

Uue tootmishoone valmimisega tulevad kindlasti ka uued tooted. Mida täpsemalt oodata on, siirupiemand Liisi veel ei avalda, kuid retseptid on tema kinnitusel olemas. “Tuleb kindlasti ja mitte ainult üks,” kinnitab ta. “Oleme mõelnud, kas hakata äkki tegema ka limonaadi või kalja, aga ütleme nii… alustada oli lihtne, aga nüüd on kõhklemist palju, mis see päris õige asi võiks olla.”

Uues tootmissaalis hakkab kohe keset ruumi silma kaks 200-liitrist katelt. Liisi sõnul on need originaalis tegelikult õlle valmistamiseks mõeldud, ent sobivad ideaalselt ka kadakasiirupiteoks.

Et kunagi võiks kadakakojast tulla ka kadakaõlu, Liisi ei välista, aga ei rutta ka kinnitama. “Ma ei ütle ei, aga praegu pole plaanis,” naerab ta.

Nuputamiskohti oli küll

Mõningaid nuputamiskohti nende juures küll oli, nt tõsiasi, kuidas kadakaokkad katlaid ära ei ummistaks või sõelast minema ei ujuks, kuid seegi küsimus on lahenduse leidnud. Abikäte vajadus tootmishoone valmimisega esialgu ei kasvanud, tunnistab Kuivjõgi. Nõnda askeldatakse praegugi kolmekesi. “Kui nõudmine kasvab, võtame juurde. Nii me projekti ka kirjutasime, et inimesi tuleb juurde.”

Olgu veel lisatud – kadakakoja teisel korrusel asub nn loometuba, kus võiks vabalt seminare, õppepäevi või mistahes kursusi korraldada. Ruum selleks on väiksema, 10–15-liikmelise seltskonna jaoks Liisi Kuivjõgi sõnul täpselt paraja suurusega.