Sõrve tuletorni otsa on roninud tuhatkond huvilist

Juuni keskel üle aastate avatud Sõrve tuletorn on kohale meelitanud vähemalt esialgu ennekõike saarlasi. Ent ka kaugemalt tulijaid.

MTÜ Sõrve Tuletorn eestvedaja Andro Roosileht tõdes Kadi raadio saatele “Keskpäevatund” antud usutluses, et ega ta päris täpselt teagi, palju rahvast tornis käinud on. Vähe neid aga pole. “Mõni tuhat, ma arvan, on küll juba üles roninud,” sõnas ta.

Roosileht nentis, et viibis ise avamisnädalavahetusel Sõrves ning siis oli torniga tutvuma tulnud just palju saare rahvast. “Noored pered, eakamad inimesed, läbilõige ühiskonnast,” sõnas ta. “Oli tunda, et esimestel päevadel olid saarlased ülekaalus.”

Ettevõtte oma töötajad käivad Roosilehe sõnul päevas kümneid kordi torni trepist üles-alla. “See on väga mõnus trenn kõigile, soovitan proovida,” naljatas ta. Karta polevat midagi, sest tuletorn on turvaliseks muudetud.

Tema sõnul toestasid nad treppide süsteemi kaheksa 45-meetrise metallpostiga, mis on omakorda omavahel ühendatud. “Isegi kui peaks kuskilt midagi järele andma, siis seda ohtu pole, et trepp hakkaks koost lagunema.” Lisaks on trepi küljed kahelt poolt kaetud võrguga nii, et üle käsipuu kukkumise ohtu ei ole samuti. Külastajate käsutuses on nn alumine vaateplatvorm, mis asub 45 meetri kõrgusel maapinnast. “Seega saab Läti või Sõrvemaa poole vaadata 45 meetri kõrgusel, pluss igaühe oma pikkus otsa ning seegi ala on kaetud üle perimeetri kahe meetri kõrguse tugeva võrguga,” rääkis Roosileht, kinnitades, et ohtu, et keegi võiks libiseda või kukkuda, seega ilmselgelt ei ole. “Isegi need, kes kardavad kõrgust, võiksid proovida tulla. Ja alati võib ju otsa ringi pöörata, tornil on ka aknad kahel pool küljes ning sealtki on tore vaade.”

Sõrve tuletorn jääb avatuks ilmselt 16. septembrini.