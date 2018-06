Ülikool ja laevaehitaja hakkavad koostööd tegema

Laevaehitusettevõte Baltic Workboats (BWB) ja Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) allkirjastasid väikelaevaehituse eriala populariseerimiseks ja laevaehitajate stabiilse järelkasvu tagamiseks koostöömemorandumi.

BWB juhatuse esimees Margus Vanaselja ütles, et laevaehitus on arenenud kõrgtehnoloogiliseks tööstusharuks, kus on vaja nii tipptasemel inseneri- ja projekteerimisoskusi kui ka osavaid keevitajaid, elektrikuid, mehaanikuid ning puidu- ja viimistlustööde tegijaid.

“Selleks, et pakkuda klientidele laevaehituse maailmatasemel kvaliteeti, on vaja stabiilset, motiveeritud ja kompetentset tööjõudu. Meie soov on laevaehituse vastu suuremat huvi tekitada ning tudengeid meile ettevõttesse praktikale ja tööle kutsuda,” rääkis Vanaselja. Tublimatele õppijatele on kavas hakata sügisel ka laevaehitaja stipendiumi maksma.

TTÜ rektori Jaak Aaviksoo sõnul on enam kui tänuväärne, kuidas nii kohalikud ettevõtted kui ka vald ülikooliga ühise eesmärgi nimel koostööd teevad.

“Laevaehitus on juba tänaseks viinud Saaremaa maailmakaardile ja on selge, et nõudlus valdkonna tööjõu järele aina kasvab. Koostöömemorandumiga ühendame jõud, et kõik gümnaasiumi lõpetajad sellest nõudlusest kuuleksid ning tulevastel tudengitel oleks suurem kindlustunne praktika- ja töövõimaluste osas,” rääkis Aaviksoo.

Koostöömemorandumiga leppisid BWB ja TTÜ kokku ühistes tegevustes õppe arendamisest praktikavõimaluste pakkumise ja väikelaevaehituse eriala tutvustavate üritusteni.

