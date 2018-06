Vald tühistas lautrikoha nimetamise Siia sadamaks

Saaremaa vallavalitsus tühistas oma korralduse, millega oli määranud Tirbi külas Lautri katastriüksusel olevale paatide randumiskohale ja sellega piirnevale merealale nime Siia sadam.

22. juunil toimunud istungil nime osas esitatud vaided rahuldati ja kohanime määramise korraldus tunnistati kehtetuks, ütles valla meediaspetsialist Merike Pitk.

Vallavalitsus pole siiski loobunud soovist lautrikohale Siia sadama nimi anda. Nimelt seisab vaideotsuses, et tegemist on “kohanime määramise menetluse uuendamisega”.

Selle eesmärk on koguda täiendavaid tõendeid, et otsustada, kas on võimalik taotletud objektile kohanimi Siia sadam õiguspäraselt määrata.