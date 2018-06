Valla uueks kultuuritööspetsialistiks saab Kristel Peel

Augusti keskpaigas asub Saaremaa vallavalitsuses tööle Kristel Peel, kes näeb oma tugevusena eelkõige organiseerimisvõimet ja aktiivsust.

“Ennekõike on väga põnev kultuuripealinna teema,” ütles Kristel Peel ja lisas, et kuna on tegelenud kõiksuguste projektide kirjutamisega, siis kõnetas teda ka töö see pool. Suuremalt jaolt on Peel olnud seotud projektidega, mis puudutavad lapsi. Näiteks kestab juba kaks aastat Kalanduse Teabekeskuse projekt “Kena kala”, mille raames algklasside lapsi on õpetatud tervislikult toituma ja Saaremaa kala austama.

Varem on Kristel Peel töötanud Saarte Kalanduse projektijuhina.

Peel tõdes, et kultuurispetsialisti ametikoht on tema jaoks siiski suhteliselt uudne väljakutse. “Mihkel Tamm (osakonna juhataja – toim) soovis näha oma tiimis noort ja aktiivset inimest ning seetõttu ei saanud ilmselt takistuseks, et ma pole taolisel ametikohal varem töötanud,” lisas ta.

Augustis asub ta tööle seetõttu, et on hetkel seotud lastelaagritega Salmel. “Ei saa oma kaaslasi alt vedada,” märkis ta, viidates, et varem alustatu tuleb enne lõpuni viia.

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm toonitas, et Kristel Peeli ülesanded saavad olema eelkõige administratiivsed. “Klassikalises mõttes administratiivne töö, mis tähendab lepingute täitmise jälgimist, avalike ürituste lubade andmist jne,” loetles ta.

Tamm tõdes, et mingil määral võidi oodata, et tuleb keegi, kes eelkõige rahvamajade küsimustega tegeleb, aga see polnud inimene, keda nad oleksid otsinud. Need ülesanded on osakonna sees juba ära jagatud, selgitas ta. “Rahvamajad ja raamatukogud kuuluvad hetkel väga suurel määral minu huviorbiiti – kuidas me nendega edasi saaksime liikuda,” kinnitas Tamm.

Uut kultuuritööspetsialisti asuti otsima seoses Valve Heibergi ametist lahkumisega maikuu keskel.

Senine kultuuri- ja spordiosakonna sporditööspetsialist Marden Muuk osutus vallavalitsuse korraldatud sisekonkursil valituks spordinõuniku ametikohale. Sporditööspetsialisti kohale kuulutab vallavalitsus välja avaliku konkursi.