Vallavanem Madis Kallas loodab oktoobri lõpuks läbi käia kõik Saaremaa 427 küla.

“Arvan, et varem, enne haldusreformi, polnud sellist variantigi, et vallavanem aasta jooksul kõigisse valla küladesse ei jõua,” ütles Kallas Saarte Häälele. “Seepärast võtsin ka mina eesmärgi enne, kui mul aasta vallavanemana täis saab, kõik Saaremaa külad läbi sõita.”

Kallase sõnul oli ta eilseks külastanud 170–180 küla. Seega on Kallasel rohkem kui pool tööd veel ees. Lisaks 427 külale on vallas üheksa alevikku ja üks linn.

Visiidid on olnud erinevad – on olnud nii lühikesi kui ka pikemaid käike –, näiteks on vallavanem külastanud valla allasutust või olnud kutsutud külla mõnda seltsi. “Pikem ring oli mul Torgus, kus jalutasin külas ringi, ent ei kohtunud seal kellegagi.”

Vilsandile jäi Kallas ka ööbima, kui seal jaanipäeva pidas ja külavanemaga saarele tiiru peale tegi.

Kallase sõnul on küladega tutvumiseks ka puht praktiline vajadus. “Novembris ja detsembris hakkasid vallavalitsusse tulema eelnõud, näiteks et Vendise või Kiruma külas soovitakse teha mingit projekti,” rääkis Kallas. “Mis küsimus tekib vallavalitsuse liikmel esimesena – kus see Vendise või Kiruma küla asub? Kaardi pealt saab ju järele vaadata küll, aga veel parem oleks, kui oleksin seal ise käinud ja teaksin, mida see endast kujutab.”

Iga küla asukohale seina peal kaardil paneb Kallas punase täpi, millel kirjas kuupäev – nii saab parema ülevaate, kus käidud ja kus veel käimata. “Mul on Sõrve poolsaarel käimata veel viis küla, kus pole täppi peal,” nentis Kallas kaarti vaadates. Sõrves käik oligi Madis Kallase jaoks omamoodi rekord – nädalavahetusega jõudis ta paarikümnesse külla.