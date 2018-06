Virge Nemvalts 70: Arst, kelle hobid on maalimine, koorilaul ja matkamine

Saaremaal 44 aastat endokrinoloogina töötanud Virge Nemvalts saab täna seitsmekümneseks.

Tartus sündinud ja kasvanud tunnustatud tohtri emapoolne vanaisa ja vaarisa olid pärit Saaremaalt ning Virgestki on juba ammu saarlane saanud.

Saaremaa aasta naise tiitliga tunnustatud (2003) Virge Nemvalts on aastakümneid töötanud Kuressaare polikliiniku juhatajana. Erialaselt on ta end täiendanud Moskvas, Leningradis ja Minskis ning osalenud teaduskonverentsidel Saksamaal, Soomes, Rootsis ja mujalgi.

Juubilar on Saaremaa kunstiklubi asutajaliige, kelle loomingut on eksponeeritud nii Kuressaares kui ka teistes Eestimaa linnades ja Soomes. Ta on pälvinud Kuressaare linna kunstipreemia.

Segakoori Lyra ja selle koori kvarteti ning kirikukoori lauljana on Virge laulnud nii laulupidudel kui ka kontsertidel kodusaarel, paljudes paikades Eestimaal, samuti välisriikides.

Matkajana on Virge rännanud füüsilist vastupanu nõudvatel mägiradadel ja nautinud imelisi loodusvaateid maailma eksootilistes paikades.

11 aastat tagasi tunnustas Avatud Eesti Fond Virge Nemvaltsi kui vaimupuudega noori inimesi koondava heategevusliku organisatsiooni Usk ja Valgus käivitajat ja juhti.

Kogemuse on ta saanud ka poliitikuna, olles Eesti Kongressi liige ja kuuludes Saaremaa maavolikokku. Ühegi erakonna liikmeks pole juubilar aga astunud.

Virgel ja tema arstist abikaasal Juhanil on poeg Andres ja tütar Nele. Kahe tütre isa Andres töötab programmeerijana Londonis. Nele on ametis Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Nele tütar Stella lõpetas tänavu ülikoolis arstiteaduskonna.

Nemvaltside maakodu Murika külas asub iidse Tuhkana tõrvaahju lähedal. Rahvasuu on öelnud, et Tuhkana tõrs tümiseb. Tümisegu see nüüd juubilari auks nii otseses kui ka kaudses mõttes valjemini kui enne.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad Virge Nemvaltsile, kelle loomingust avatakse Vana-Juhani talus Murikal puuriidanäitus, ikka samasugust erku meelt ja loomingulist indu.