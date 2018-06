Soelalt leiti veidi roostet ja valesti paigaldatud lukustus

Selle kõrval, et veeteede amet tuvastas parvlaeval Kihnu Virve ülevaatuse käigus mitmeid probleemseid kohti, alustades toruleketest ja lõpetades mustade pilssidega, tehti Virve sõsarlaevale, mullu Baltic Workboatsi tehases valminud Soelale vaid kaks märkust.

Juuni alguses hindas veeteede amet Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini teenindava parvlaeva Soela seisukorda ning võis heameelega tõdeda, et laeva masina- ja siseruumide seisukord on hea.

Laev on ameti kinnitusel väga puhas, operaator Kihnu Veeteed on seda hästi hooldanud ning ehitaja reageerimine garantii-kahjunõuetele on olnud kiire ja operatiivne.

Laevaomaniku esindajana tegi amet siiski laeva operaatorile kaks märkust. Nimelt tuvastati laeva visuaalse ülevaatuse käigus mõned roostekahjustused tormiluukide ja rampide juures. Seega paluti operaatoril kohe asuda tegelema värviparandustega.

Teiseks leiti, et autotekist meeskonna ruumidesse viiva A-klassi veekindla tuleukse lukustus on ehituse käigus valesti paigaldatud ega võimalda ukse lukustamist võtmega. Ameti märkuse kohaselt tuli operaatoril esitada ehitajale sellegi kohta kahjunõue.

Mis puudutab roostekahjustusi, siis kehtib Kihnu Veeteede juhataja Andres Laasma sõnul Soelal senini tootjapoolne värvkatte garantii, seega likvideerib laevaehitaja probleemi esimesel võimalusel.

Tuleukse valesti paigaldatud lukustuse probleem on Laasma kinnitusel praeguseks juba lahendatud.