Hiina linnupeletaja osutus kuumaks kaubaks

Kuressaare aianduspoodides on kuumaks müügiartikliks osutunud Hiinas toodetud linnupeleti, mis aednike hinnangul on igati tõhus ning hoiab soovimatud kostilised marja- ja viljapuudest eemal.

Kuressaare Agricenteri juhataja Aadu Grepp ütles, et linnupeletite partii müüdi tõesti kiiresti läbi.

“See on uus asi, mida on palju küsitud,” märkis ta. “Tellisime neid poolsada juurde ja paari nädala pärast peaks neid jälle saada olema. See on tegelikult natuke naljakas, aga täiesti toimiv asi. Ilmselt on visuaalne efekt see, mis linnud minema peletab.”

Ka Kuressaare Agrokauba juhataja Marju Toon pidi tõdema, et linnupeletid said kähku otsa.

“Kahjuks see firma meile neid ilusaid kollaseid palle rohkem ei anna, sest neil oli ka nii suur nõudmine,” rääkis ta.

“Tegelikult läks suureks linnupeletite ostmiseks juba maikuus. Inimesed räägivad, et see peleti täitsa toimib. See pallikene õhus ju liigub ja tal on need tohutult suured silmad peal, mis linde eemale peletavad.”