JUHTKIRI: Oma silm on kuningas

Kuigi Saaremaa on väike, kui palju leidub siinsete elanike seas neid inimesi, kes on läbi käinud oma kodusaare viimse kui küla? Kui näiteks põliselt kuressaarlaselt küsida, kus asub Moosi, Ridala või Kaisa, kas ta teab, kuhu kaardil sõrm sättida? Kui palju on idasaarlasel aimu Sõrve otsa küladest või sõrulasel näiteks Pöide kandi omadest?

On ka neid saarlasi, kes pole eales sattunud Abrukale või Vilsandile või kummalegi neist. Pole olnud põhjust või huvi, milleks siis minna?

Väikeste valdade juhtidel oli oma vallast kindlasti täpsem ettekujutus, suure Saaremaa valla juhtidele on aga maakonna igasse nurka jõudmine üsna keeruline ettevõtmine. Vallavanem Madis Kallas on siiski võtnud eesmärgi oktoobri lõpuks kõik külad läbi käia. See ettevõtmine ei ole kergete killast, on ju külasid kokku üle neljasaja.

Oma silm on aga kuningas. Ning eks seisus kohusta ka – oma valla elu-oluga peab ju kursis olema.