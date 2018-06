Kõige rohkem plekimõlkimisi parklates

Saaremaa liikluskindlustusjuhtumid moodustavad Eestis toimunud juhtumitest 1,2%. Kõige rohkem avariisid juhtub Kuressaares ja võrreldes Eesti keskmisega on Saaremaal rohkem parkimisõnnetusi. Mullustest Saaremaal toimunud liikluskindlustusjuhtumitest rohkem kui pooled (54%) olid seotud parkimisega, Eestis keskmiselt oli parkimistega seotud aga vaid 37% liikluskindlustusjuhtumitest.

“See on vana tuntud tõde, et parklates juhtub üldse kõige rohkem liiklusõnnetusi,” nendib Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk. “Parkimismanöövrid on sellised, kus autojuhil on vaja tähelepanu fookusesse võtta, sest parklas on jalakäijate ja autode kontsentratsioon tihti nii kõrge, et kui tähelepanu korra hajub, on õnnetus käes. Manööverdamisel on vaja tähelepanelik olla isegi kogenud juhil.”

Parkimiseks ruumi küll

Samas leiab Sikk, et meie suuremate ostukeskuste juures on autodel parkimiseks piisavalt ruumi. Pigem on juhid hooletud, kiirustavad ega vaata piisavalt ringi. “Aga eks need mõlkimised peamiselt suurte poodide juures juhtuvad, kuigi neid juhtub muidugi ka mujal linna peal,” märgib ta. “Tavaliselt on need kerged kõksud ja rasked juhtumid on vahel ainult suurte masinatega, aga reeglina on kiirused väikesed ning seetõttu pole ka autode ja inimeste vigastused suured ning majanduslik kahju on väiksem.”

Probleemiks on kujunenud Kuressaare linna ja lähiümbrusse ehitatud ringristmikud. Siku sõnul on need nõudnud Kuressaare ja muu Saaremaa elanikelt kohanemist. “Uued ringristmikud on natuke petlikud ka, sest tihtipeale hindavad ristmikele sisenevad autojuhid läheneva auto kiirust valesti ning siis sõidetakse seal üksteisele ette ja pihta,” tõdeb ta. “Tallinna tänava ringristmikud on väga petlikud, sest neid saab hooga läbida ja jätab teistele petliku mulje. Ent nüüd on harjutud ja ollakse ka ettevaatlikumad. Tihtipeale on probleeme olnud ka mopeedijuhtidega.”

Muid kindlaid plekimõlkimise kohti Matis Sikk välja tuua ei oska, kuid toonitab, et eeskätt tasub ettevaatlik olla seal, kus ei ole varem liigeldud.

“Autojuht peab olema tähelepanelik, kui tavapärasest marsruudist natuke erinevat teed sõidab,” rõhutab ta. “Praegu, kui Kuressaare kesklinn on remondis ja tuleb sõita teisi tänavaid pidi, kiputakse eksima ja peab olema väga tähelepanelik. Tihti tegeletakse roolis ka kõrvaliste tegevustega, mistõttu juhi tähelepanu hajub, ja kui tee ei ole tuttav, siis kipub õnnetus juhtuma.”

Alati pole politseid vaja

Sikk lisab, et samas ei pea iga plekimõlkimise pärast politseid kutsuma. Kui osapooled ise selgusele jõuavad, kumb neist süüdi on, pole politseid vaja.

Tabelites toodud kindlustusjuhtumite andmed pärinevad Eesti liikluskindlustuse registrist 24.06.2018 seisuga, andmed ei sisalda vabatahtliku sõidukikindlustuse juhtumeid. Kuna liikluskindlustuse registri andmed pidevalt täienevad, ei pruugi erinevate ajahetkede väljavõtted kattuda.