Salme põhikooli direktoriks sai Aare Martinson

Täna valiti viie kandidaadi seast Salme põhikooli direktoriks Aare Martinson, praegune Saaremaa vallavolikogu liige, endine Valjala vallavanem.

Tartu Ülikooli bioloogia-ihtüoloogia eriala lõpetanud Aare Martinson töötas enne vallavanema ametit aastaid Kuressaare noorte huvikeskuse direktorina.

Saaremaa abivallavanema Helle Kahmi sõnul on Aare Martinsoni tugevuseks pikaajaline juhtimiskogemus ja rahumeelne iseloom. „Koolijuht on juhtide juht, tal peab olema rahulikku meelt ja töökust,“ põhjendas Helle Kahm komisjoni otsust valida Salme põhikooli juhiks just Aare Martinson. „Lisandväärtuseks on tema bioloogiharidus ja loomingulisus,“ lausus abivallavanem, viidates Martinsoni kunstiandele.

Aare Martinson asub Salme põhikooli direktorina tööle 1. augustil.