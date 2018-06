Suurpere kodu taastamine maksab 120 000

Eelmisel reedel põles Endla külas maha üheksaliikmelise perekonna kodu. Üleeile kohal käinud kindlustus­ametnikud tõid endaga kaasa aga häid uudiseid, kirjutas Delfi.

Õnneks oli majale tehtud korralik kindlustusleping, mis võimaldab perekonnal oma maja tagasi saada paremas seisukorras kui varem. Siiski võtab see kõvasti aega ning ega hindki väike pole. “Taastamine läheb maksma 120 000 euro ümber,” ütles pereema Karmen Kupits.

Maja on maani maha põlenud. Taastamistööde käigus jäetakse esialgu alles vaid kõige kaugema majanurga neli seina ning needki lükatakse maha, kui peaks selguma, et nende veekahjustused on liiga suured.

Peres on viis last: 12-aastased kaksikud, üks 6-aastane ja kolmeaastased kaksikud. Kupitsa sõnul septembris kooli lapsed paraku uuest majast minna ei saa, heal juhul saab uus elamine valmis alles jõuludeks.

Lisaks kindlustusagentidele käisid kohal päästjad, kes tegid kindlaks, et tulekahju tekkepõhjus oli elektrijuhtmetes. Perekond on õnnetuse esimesest šokist taastunud, eriti nüüd, kui tulekahju tekkepõhjus on täpselt teada ja kindlustuselt saadud positiivne lubadus.

Karmen Kupits pakatab tänulikkusest inimeste vastu, kes on neid juba praegu aidanud. “Lapsed istuvad nende saadetud riidekottide ja mängude otsas, tüdrukutel oleks nagu moesõu,” naeris ta.

Kuigi perele on juba pakutud ajutist korterit, otsib Kupits edasi, sest asenduskodusse peab ju jääma teadmata ajaks.

“Mul on viis last, me pole just kõige vaiksemad inimesed, kohe tekib kõrvalkorterisse müdin ja ega me kodus pole vaikselt jooksmist just harjutanud,” märkis ta.

Soovi korral saab Karmen Kupitsat ja tema perekon­da abistada, annetades kontonumbrile EE362200221018924782.