Endine politseimaja saab uued vihmaveesüsteemid

Kuressaare endises politseimajas Lossi tn 7 toimub vihmaveesüsteemide osaline korrastamine ja osaline väljavahetamine juulikuu jooksul.

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kommunikatsioonispetsialist Mariliis Sepper ütles, et planeeritud ehitustööde hange on edukalt läbi viidud ja ehitusleping sõlmitud. “Hoone tulevase kasutuse üks võimalik mõte on riigimaja, kuid sellel teemal arutelu ja analüüs veel käib. Endise politseihoone kasutuselevõtmine eeldaks suuri investeeringuid,” lausus Sepper.

Kuressaare politsei ja päästeamet kolisid uude majja Transvaali tänaval bussijaama kõrval 2012. aasta septembris. Lossi tn 7 ja Kitsas 2 asuvad Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvad hooned seisavad jätkuvalt tühjana.