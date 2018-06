JUHTKIRI: Uus tohter

Perearst Lii Saare nimistu patsiendid saavad augustist endale uue perearsti, doktor Kairi Rohtla. Siiapoole vett uusi tohtreid leida pole just kerge ettevõtmine. Seetõttu on uudis sellest, et noor arst otsustas koos perega Tartust Saaremaale kolida, et siin tööle hakata, väga hea uudis. Rohtla ise põhjendab oma Saaremaale tulekut sellega, et siin on kergem tööd leida kui mandril. Ehk tõesti – spetsialiste on saarel ikka puudu, mitte üle.

Juba mitu kuud Saaremaal asendusarstina tegutsenud dr Rohtla leiab, et saarlased on ta hästi vastu võtnud. Ning et hoiakut “mandrilt – järelikult võõras” pole tema täheldanud. Leiduks dr Rohtla suguseid arste, kes ei pelga töö pärast Saaremaale kolida, ometi rohkem.

Kindlasti on neid, kes ei pea ainsaks õigeks võimaluseks töötada Tallinnas või Tartus. Mõnele ehk meeldiks seda teha väiksemas kohas, näiteks Saaremaal.