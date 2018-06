Kohalikud mehed tahavad Sandla sadama sissesõidutee märgistamist, sest meri on madal ja võõrad sõidavad oma alused põhja peale kinni, kivi otsa või püünistesse.

“Sissesõidutee pole üldse märgistatud,” kurtis kalur Sulev Uljas. “Kohalikud mehed on veel teadlikud, aga muu rahvas tuleb kohale, paat on džiibi järel ja siis nad panevad sealt… Olen ka ise ühe päramootori jala sinna põhja kinni lasknud ning üks võõras mootor seisab praegu seal vee sees.”

Uljas ütles, et kui sadamasse sissesõiduteed ei tea, siis on lihtne kividele sattuda. “Sõita on keeruline, sest otse ei saa ja kurssi peab teadma,” selgitas ta. “Vanad kalurid tulid ühe vana maja järgi, üks kivi oli valgeks värvitud ja panime vahepeal ka kanistrid märgiks, aga keegi noppis need välja ja ära nad kadusid sealt.”

Oht paat või mootor ära lõhkuda valitseb ka siis, kui vesi on kõrge. Sadamasse sissesõidu juures on üks suur kivi ja kui 4–5 meetrit eksida, leiab selle alati üles. Ka võrgumehed on hädas, sest tihti on nende püügivahendid puruks sõidetud, kuna võõrad lähevad oma paadiga sealt, kus kõige otsem. “Selle eest peaks meie vald ikka seisma, et seal asjad korraks oleksid, sest sadam on ju valla maa peal,” märkis Sulev Uljas.

Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau ütles, et Sandla sadam on jutuks olnud, sest mõni aeg tagasi soovis vald seda rekonstrueerima hakata ja see oli isegi Saarte Kalanduse plaanides, paraku ei olnud aga eestvedajaid ja keegi ei olnud huvitatud.

“Las mehed pöörduvad valla poole ja võtame teema töösse,” rääkis Rettau. “Eks peab seda asja hakkama eelarvesse sättima ja kui on huvigrupp, siis toetaksime seda raudselt. Oleme püüdnud sealset puhkeala korras hoida, elektri viisime sinna ning korras sadam oleks ka meie poolt tervitatav. See sadam ei peaks tulema suur, aga et saaks viisakalt paadi kinni panna ja viisakalt merele minna.”