Ruhnu laevaliiklus katkes päevadeks

Kiirkatamaraan Runö läks keset turismihooaega rikki ning minister Kadri Simsoni sõnutsi on tormine meri asenduslaev Amalie jaoks liig, mistõttu lähipäevil ühendus saarega katkeb.

Kihnu Veeteede AS-i juhatuse esimees Andres Laasmaa selgitas Postimehele, et selliste ilmastikutingimustega ei oleks laevaühendust olnud ka Runöga.

“Kuna saarerahvas ikkagi teatas, et võib esineda oht, et saarel tuleb toiduainetest nappus, siis selle ärahoidmiseks on maanteeamet juba täna tellinud ja me oleme korraldanud, et Ruhnu sõidab täna Roomassaarest puksiir Panda, mis viib saarele piisavalt toiduaineid,” rääkis ta eile.

Valitsuse pressikonverentsil ütles majandus- ja taristuminister Simson, et Runö remont käib – peamasin on praegu remondis, lisaks ostetakse ka uus peamasin. “Siis on edaspidi alati üks peamasin tagavaraks,” märkis Simson.

Minister ütles, et valitsus on olukorraga kursis ja on ka omalt poolt üritanud aidata. Paraku on selgunud, et häid alternatiive praegu pole. Asenduslaev Amalie on väiksema mahutavusega, aeglasem ning pole nii lainekindel. “Sellest tulenevalt nädalavahetusel musta stsenaariumi korral regulaarsõite ei toimu.”

Ruhnu saarega mereühendust korraldav ettevõte Kihnu Veeteed teatas, et tugeva tuule tõttu jäävad ära reisiparvlaeva Amalie reisid 29. juunil kell 14 Roomassaarest Ruhnu ja 1. juulil kell 10 Ruhnust Saaremaale, vahendas ERR.

Simsoni sõnutsi uuriti ka võimalust, et ehk saaks ühest teisest firmast ajutiselt kiirema laeva laenutada, kahjuks polnud see võimalik. Talveperioodil on ühendus mandriga tagatud lennuliiniga, kuid praegu ei ole firma valmis teenust pakkuma.