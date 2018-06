Saaremaad väisas aukonsulite armee

Traditsioonilise Eesti aukonsulite konverentsi raames saabus Saare­maale 128 Eesti aukonsulit üle maailma.

Aukonsulid arutavad, kuidas paremini tutvustada Eestit, edendada ärisuhteid ja majanduskoostööd ning aidata välisriikides elavaid ja reisivaid eestlasi.

Saaremaal oli nende programm eile samuti väga tihe. Kogu aukonsulite armee oli jagatud 11 grupiks, kes kõik järgemööda kohalikke ettevõtteid, tööstusi, samuti vaatamisväärsusi külastasid. Ennelõunal poetati üks kolmekümnene grupike konsuleid maha väikelaevaehituse kompetentsikeskuse õuel, et tutvustada neile selle maja ja valdkonna tegemisi.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Kersti Eesmaa sõnul tuli saarele tegelikult isegi rohkem rahvast, sest konsulitel on ühes ka kaasad. “Umbes 200 inimest ja teevadki nad erinevaid tuure siin, 11 erinevat tuuri,” märkis Eesmaa. Ühtekokku käiakse läbi ca 35 ettevõtet, asutust. “Kõik näevad mõnda suurt ja mõnda väiksemat ettevõtet – näitame neile kõike, mis vähegi suutsime Saaremaal välja otsida.”

Delegatsioon külastas nt ka Incapi elektroonikatööstust, kus neile tutvustati tehast ja väikese Eesti võimekust toota maailmatasemel elektroonikakomponente. Incapi tegevjuhi Otto Puki sõnul oli neil au kõrgeid külalisi võõrustada. “Oleme huvitatud koostööst erinevate elektroonikatööstuse ettevõtete ja ka teiste tööstussuundadega, et leida võimalusi, kuidas toodangule lisaväärtust anda,” ütles ta. “Seega on kontaktid teiste riikide esindajatega meile väga väärtuslikud.”

Aukonsulid peatusid Rüütli ja Meri spaahotellis ning Mändjalas Saaremaa Thalasso Spa hotellis.

Eestil on kokku ligi 200 aukonsulit 87 riigis. Aukonsulite peamine ülesanne on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Eesti kodanikele välismaal. Nad aitavad kaasa ka majandussuhete edendamisele, hariduskoostööle ja Eesti tutvustamisele maailmas. Aukonsulite näol on tegemist asukohariigi lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevate isikutega, kes teevad aukonsuli tööd vabatahtlikult. Täna ootab aukonsuleid ees Eestis toimunud konsulite konverentsi pidulik lõpetamine. Aukonsulite konverents sai teoks koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Saaremaa vallaga.