Tartu tohtrist saab Saaremaa perearst

Pensionile läinud perearsti Lii Saare mantlipärijaks saab Tartust pärit tohter Kairi Rohtla.

Pärast eilset vestlusvooru kinnitas dr Rohtla, et nüüd on kindel: 1. augustist töötab ta nimistuga perearstina Kuressaare haigla perearstikeskuses.

See koht pole 30-aastasele tohtrile sugugi võõras – on ju ta töötanud dr Ingrid Tamme asendajana. “Kolin nii-öelda kõrvalkabinetti,” märkis ta. Nimistusse, mille dr Rohtla üle võtab, kuulub ligi 1700 patsienti. “Seda on just parasjagu,” leidis Kairi Rohtla.

Rohtla ütles, et on Saaremaal küll varem käinud – tudengina praktikal ja peremeditsiini residentuuri ajal –, ent juuri ega muid sidemeid tal saarega pole.

Saarele kolida soovis ta töö tõttu. “Siin oli lihtsam tööd leida,” kinnitas ta. “Ka perele siiakolimine sobis.”

Dr Rohtla möönis, et teab segadusest, mis tema tulevase nimistuga seotud oli – terviseamet ei pidanud eelmise konkursi võitnud Tanel Martist sobivaks sel kohal töötama –, ent see teda ei heidutanud.

Oma vaba aja pühendab Kairi Rohtla perele, kus kasvab 4-aastane poeg, ning võimalusel tegeleb kunstiga. “Mulle meeldib hobi korras kunsti teha, näiteks õliga maalida,” rääkis arst, kes on oma teostega osalenud ka näitustel. “Arstil peab olema see niinimetatud mahalaadimise koht, kuhu aeg-ajalt töömõtete eest põgeneda.”