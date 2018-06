Valla lastekaitsespetsialist lahkub isiklikel põhjustel töölt

Kaheksa aasta eest Kuressaare linna lastekaitsespetsialistina alustanud ja nüüd Saaremaa vallas sama ameti peal jätkanud Karin Oinberg (fotol) on otsustanud vallatöölt lahkuda.

Valla meediaspetsialisti Merike Pitka sõnul on Karin Oinbergi lahkumine alles nii värske info, et vallavalitsus ei ole jõudnud veel otsustada, millal kuulutatakse konkurss uue lastekaitsespetsialisti leidmiseks. Abivallavanem Kairit Lindmäe sõnul on lastekaitse valla jaoks sedavõrd oluline teema, et täitmata see ametikoht kindlasti ei jää.

Oinberg ütles, et Kuressaares töötatud aastad on olnud väga põnevad, täis huvitavaid koolitusi, enesearengut, väljakutseid ning seepärast ei olnud otsus ametialaseks muudatuseks kerge. “Töölt lahkumine on eelkõige seotud isiklike põhjustega,” tunnistas ta.

Ta põhjendas, et talle on sotsiaalvaldkonna kõrval alati huvi pakkunud pedagoogika ja haridusmaastik ning nõnda suundubki ta tagasi haridusvaldkonda, asudes tööle Kuressaare ametikoolis. “Loodan, et minu uus amet annab mulle parema võimaluse töö- ja pereelu ühildamiseks,” oli ta lootusrikas.

Samas märkis ta, et kes vähegi tunneb huvi lastekaitsetöö vastu, siis julgustab ta neid kandideerima Saaremaa vallavalitsusse tööle toredate kolleegide pärast. “Töökaaslased Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnast ja koostööpartnerid, kellega olen töös kokku puutunud, on toetavad ja professionaalsed.”