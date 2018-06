FC Kuressaare toetas kodu kaotanud suurperet

Tulekahjus kodu kaotanud suurperele ulatas abikäe ka FC Kuressaare.

“Kuna peres on ka kaks poissi, kes mängivad jalgpalli ja teevad seda suure kirega, siis mõtlesime, et siinkohal vajavad nad meie abi. FC Kuressaare kinkis poistele pallid ja ka jalgpallipuutsad, et nad saaksid nautida jalgpalli ka edaspidi,” ütles FC Kuressaare tegevjuhi kt Mario Pruul.

“Iga toetus on oluline ja tee seda sinagi, sest saarlased hoiavad kokku!” lisas Pruul.

Raha saab kanda pereema Karmen Kupitsa kontole EE362200221018924782.